Сергей Шойгу, фото: Sputnik

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В СБУ рассказали, что означает неявка министр обороны РФ Сергей Шойгу на вызов СБУ в Мариуполь, где ему сегодня, 20 июля, должны были вручить подозрение.

В ведомстве отмечают, что это создает предпосылки для рассмотрения судом ходатайства следователей СБУ без его участия. Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на представителя СБУ Артема Дегтяренко.

А именно — ходатайства о задержании подозреваемого с целью повода для избрания меры пресечения, — отметил Дехтяренко.

Он отметил, что публикация на официальном сайте повестки о вызове Шойгу в СБУ была процессуальным шагом, необходимым для привлечения подозреваемых к ответственности.

Напомним, 18 июля стало известно, что СБУ вызывает Шойгу для вручения подозрения по ч. 3 ст. 27 и ч. 5 ст. 260 Уголовного кодекса Украины («Создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, которое привело к гибели людей»).

Источник: «Укринформ»