Сергій Шойгу, фото: Sputnik

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У СБУ розповіли, що означає неявка міністр оборони РФ Сергій Шойгу на виклик СБУ до Маріуполя, де йому сьогодні, 20 липня, мали вручити підозру.

У відомстві зазначають, що це створює передумови для розгляду судом клопотання слідчихСБУ без його участі. Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посилання на речника СБУ Артема Дехтяренка.

А саме — клопотання про затримання підозрюваного з метою приводу для обрання запобіжного заходу, — зазначив Дехтяренко.

Він зазначив, щопублікація на офіційному сайті повістки про виклик Шойгу до СБУ була процесуальним кроком, необхідним для притягнення підозрюваних до відповідальності.

Нагадаємо, 18 липня стало відомо, що СБУ викликає Шойгу для вручення підозри за ч. 3 ст. 27 і ч. 5 ст. 260 Кримінального кодексу України («Створення непередбачених законом воєнізованих збройних формувань, яке призвело до загибелі людей»).

Джерело: «Укрінформ»