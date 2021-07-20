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Ракурс
Хмара. Фото: Суспільне

Руда хмара утворилася над «Рівнеазотом» (ФОТО, ВІДЕО)

20 лип 2021, 18:53
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«Рівнеазот» випустив гігантську руду хмару в небо. На підприємстві стався викид нітрозних газів через розгерметизацію трубопроводу в цеху азотної кислоти.

Наразі ситуацію вже ліквідували, але викид усе ще можна спостерігати на території заводу. Про це повідомляє «Суспільне».

Хмара. Фото: Суспільне

Наслідки надзвичайної ситуації повністю ліквідовано власними силами. Жертв та постраждалих немає, — повідомили в «Рівнеазоті».

Повідомляється, що показники якості повітря перебувають у межах допустимих норм. Жодної загрози навколишньому середовищу та людям немає, а підприємство повернулось до роботи в штатному режимі. Потреби зачиняти вікна немає.

Наразі хмару вже не видно, немає скупчення людей на виході з підприємства. Охоронець заводу повідомив, що нікого немає, бо робочий день закінчився.

Хмара. Фото: Суспільне


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Києві помітили незвичайну хмару у формі «ядерного гриба». Вона досягла стратосфери й не змогла подолати блокуючий шар ізотермії.

Джерело: Ракурс


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