Хмара. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/ua/n157687-ruda-hmara-utvorylasya-nad-rivneazotom-foto-video.html

Ракурс

«Рівнеазот» випустив гігантську руду хмару в небо. На підприємстві стався викид нітрозних газів через розгерметизацію трубопроводу в цеху азотної кислоти.

Наразі ситуацію вже ліквідували, але викид усе ще можна спостерігати на території заводу. Про це повідомляє «Суспільне».

Наслідки надзвичайної ситуації повністю ліквідовано власними силами. Жертв та постраждалих немає, — повідомили в «Рівнеазоті».

Повідомляється, що показники якості повітря перебувають у межах допустимих норм. Жодної загрози навколишньому середовищу та людям немає, а підприємство повернулось до роботи в штатному режимі. Потреби зачиняти вікна немає.

Наразі хмару вже не видно, немає скупчення людей на виході з підприємства. Охоронець заводу повідомив, що нікого немає, бо робочий день закінчився.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Києві помітили незвичайну хмару у формі «ядерного гриба». Вона досягла стратосфери й не змогла подолати блокуючий шар ізотермії.