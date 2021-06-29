Ракурсhttps://racurs.ua/
Незвичайну хмару помітили в Києві – яскраві фото явища. Фото: ФБ
Незвичайну хмару помітили в Києві — яскраві фото явищаhttps://racurs.ua/ua/n156733-nezvychaynu-hmaru-pomityly-v-kyievi-yaskravi-foto-yavyscha.htmlРакурс
У Києві помітили незвичайну хмару у формі «ядерного гриба». Вона досягла стратосфери й не змогла подолати блокуючий шар ізотермії.
Київ міг спостерігати Cumulоnimbus incus — це купчасто-дощова хмара, яка досягла висоти ізотермії на кордоні тропосфери та стратосфери, — йдеться в повідомленні Гідрометцентру.
Як пояснили синоптики, висхідні потоки повітря не можуть подолати блокуючий шар ізотермії, тому починається розтікання хмари у напрямку переважаючого горизонтального потоку повітря.
Світлинами природного явища жителі столиці залюбки ділилися в соцмережах.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що рідкісні сріблясті хмари завітали до Європи. Хмари цього типу утворюються в мезосфері на висоті 80 км над Землею.
Читайте також
.