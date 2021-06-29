Незвичайну хмару помітили в Києві – яскраві фото явища. Фото: ФБ

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Ракурс

У Києві помітили незвичайну хмару у формі «ядерного гриба». Вона досягла стратосфери й не змогла подолати блокуючий шар ізотермії.

Київ міг спостерігати Cumulоnimbus incus — це купчасто-дощова хмара, яка досягла висоти ізотермії на кордоні тропосфери та стратосфери, — йдеться в повідомленні Гідрометцентру.

Як пояснили синоптики, висхідні потоки повітря не можуть подолати блокуючий шар ізотермії, тому починається розтікання хмари у напрямку переважаючого горизонтального потоку повітря.

Світлинами природного явища жителі столиці залюбки ділилися в соцмережах.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що рідкісні сріблясті хмари завітали до Європи. Хмари цього типу утворюються в мезосфері на висоті 80 км над Землею.