Необычное облако заметили в Киеве – яркие фото явления. Фото: ФБ

https://racurs.ua/n156733-neobychnoe-oblako-zametili-v-kieve-yarkie-foto-yavleniya.html

Ракурс

В Киеве заметили необычное облако в форме «ядерного гриба». Оно достигло стратосферы и не смогло преодолеть блокирующий слой изотермии.

Киев мог наблюдать Cumulоnimbus incus — это кучево-дождевое облако, которое достигло высоты изотермии на границе тропосферы и стратосферы, — говорится в сообщении Гидрометцентра.

Как объяснили синоптики, восходящие потоки воздуха не могут преодолеть блокирующий слой изотермии, поэтому начинается растекание облака в направлении преобладающего горизонтального потока воздуха.

Фотографиями природного явления жители столицы охотно делились в соцсетях.

Напомним, ранее мы сообщали, что редчайшие серебристые облака окутали Европу. Облака этого типа образуются в мезосфере на высоте 80 км над Землей.