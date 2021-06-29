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Ракурс
Необычное облако заметили в Киеве – яркие фото явления. Фото: ФБ

Необычное облако заметили в Киеве — яркие фото явления

29 июн 2021, 12:06
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В Киеве заметили необычное облако в форме «ядерного гриба». Оно достигло стратосферы и не смогло преодолеть блокирующий слой изотермии.

Киев мог наблюдать Cumulоnimbus incus — это кучево-дождевое облако, которое достигло высоты изотермии на границе тропосферы и стратосферы, — говорится в сообщении Гидрометцентра.

Как объяснили синоптики, восходящие потоки воздуха не могут преодолеть блокирующий слой изотермии, поэтому начинается растекание облака в направлении преобладающего горизонтального потока воздуха.

Фотографиями природного явления жители столицы охотно делились в соцсетях.


Напомним, ранее мы сообщали, что редчайшие серебристые облака окутали Европу. Облака этого типа образуются в мезосфере на высоте 80 км над Землей.

Источник: Ракурс


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