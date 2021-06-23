Редчайшие серебристые облака окутали Европу. Фото: Gismeteo

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Ракурс

Серебристые облака показались над Европой в июне — на небе наблюдается крупная вспышка редкого явления.

Еще на прошлой неделе облака не выходили за очертания Полярного круга, но теперь эти впечатляющие образования были замечены над почти всеми европейскими столицами. Об этом сообщает EarthSky.

Валенсия, которая находится на широте, куда почти никогда не добираются серебристые облака, была поражена редким явлением — местные жители массово снимали на камеры уникальные облака. Рекордно низкая широта появления серебристых облаков была зарегистрирована в июне 2019 года, когда они появились возле американского Лос-Анджелеса.





Облака этого типа образуются в мезосфере на высоте 80 км над Землей. Причиной их рекордного распространения в этом году может быть избыток воды в верхних слоях атмосферы. В NASA заявили, что 2021 год стал одним из самых дождливых за последние 14 лет, а поэтому такая причина является самой вероятной.





Серебристые облака — сравнительно редкое атмосферное явление. Это крайне разреженные облака, которые возникают в мезосфере и видны в глубоких сумерках, непосредственно после заката или перед восходом Солнца.

Напомним, ранее мы сообщали, что марсоход Curiosity, который проводит исследования по поверхности Красной планеты, сфотографировал редкостные блестящие облака.



Источник: EarthSky