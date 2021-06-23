Рідкісні сріблясті хмари завітали до Європи. Фото: Gismeteo

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Сріблясті хмари пронеслися над Європою в червні — на небі спостерігається яскравий спалах рідкісного явища.

Ще минулого тижня хмари не виходили за межі Полярного кола, але тепер ці дивовижні утворення були помічені над багатьма європейськими столицями. Про це повідомляє EarthSky.





Валенсія, яка розташована на широті, куди майже ніколи не потрапляють сріблясті хмари, була здивована рідкісним явищем — місцеві жителі масово знімали на камери унікальні хмари. Рекордно низька широта появи сріблястих хмар була зареєстрована в червні 2019 року, коли вони з’явилися біля американського Лос-Анджелеса.



Хмари цього типу утворюються в мезосфері на висоті 80 км над Землею. Причиною їхнього рекордного поширення в цьому році називають надлишок води у верхніх шарах атмосфери. У NASA заявили, що 2021 рік став одним із найбільш дощових за останні 14 років, а тому така причина є найімовірнішою.

Сріблясті хмари — порівняно рідкісне атмосферне явище. Це вкрай розріджені хмари, які виникають у мезосфері та видніються в глибоких сутінках, безпосередньо після заходу або перед сходом Сонця.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що марсохід Curiosity, який проводить дослідження поверхні Червоної планети, сфотографував рідкісні блискучі хмари.

Джерело: EarthSky