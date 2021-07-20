Бій Усика і Джошуа. Фото: Xsport

https://racurs.ua/ua/n157688-biy-usyka-i-djoshua-z-yavylasya-data-poiedynku.html

Ракурс

Український боксер Олександр Усик підписав контракт на бій із британським суперважковаговиком Ентоні Джошуа. Поєдинок пройде у Великій Британії.

Про це повідомив сам Олександр Усик на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши фотографію за підписом контракту.

Повідомляється, що боксерський поєдинок Усика і Джошуа пройде 25 вересня в Лондоні на арені футбольного клубу «Тоттенхем». На кону будуть чемпіонські титули в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF і WBO. Українець є претендентом на титульний бій WBO.

Зауважимо, що Усик провів у суперважкому дивізіоні тільки два бої. У першому він переміг Чазза Візерспуна, у другому — Дерека Чісору, після чого взяв титул інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Олександр Усик, зірковий український боксер, забув про правила поведінки на об'єктах залізниці та сів на колію заради оригінальної світлини для соцмереж. В «Укрзалізниці» попросили спортсмена більше не порушувати правил, щоби «бути прикладом для своїх шанувальників».