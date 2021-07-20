План протидії РФ у Чорному морі пропонує Україна країнам НАТО

Чорне море. Фото: Дом

https://racurs.ua/ua/n157691-plan-protydiyi-rf-u-chornomu-mori-proponuie-ukrayina-krayinam-nato.html

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План протидії Росії запропонувала Україна країнам НАТО, що розташовані в причорноморській зоні, через нарощування впливу Росії в регіоні.

Наразі обговорюються пропозиції щодо того, як перешкодити Росії перетворити Чорне море у своє внутрішнє озеро. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, Росія в Придністров’ї, Грузії та Україні діяла за однаковою схемою. Відповідно, одразу трьом країнам потрібно разом протидіяти російським окупаційним намірам та агресії в причорноморському регіоні. У цьому контексті Кулеба звернув увагу на важливість безпеки Чорного моря.

Якщо країни Чорного моря й НАТО плюс Україна, Грузія, і можна знайти місце для Молдови в цьому механізмі, що не об'єднають свої зусилля, то Росія перетворить Чорне море у своє внутрішнє озеро, розділить його навпіл і почне домінувати у своїй зоні, — сказав Кулеба.



Він уточнив, що Україна обговорює зараз ці ідеї з Грузією, Молдовою, державами-членами НАТО, які є причорноморськими та дружніми Україні, а саме з Румунією, Болгарією й Туреччиною.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що увесь корабельний склад Чорноморського флоту РФ був терміново виведений в акваторію Чорного моря. Паніка Москви пояснюється міжнародними навчаннями Sea Breeze-2021. Своєю армадою країна-агресор намагається продемонструвати готовність застосувати силу в разі необхідності.