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Ракурс
Аварія на «Рівнеазоті». Фото: Ніжинньюс

Аварія на «Рівнеазоті» — поліція порушила кримінальну справу

20 лип 2021, 21:26
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Аварія на хімзаводі «Рівнеазот» сталася сьогодні, 20 липня. На підприємстві розгерметизувалася труба на ділянці підігріву хвостових газів, через що стався витік.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції в Рівненській області.

Правоохоронці встановили, що в цеху з виробництва азотної кислоти сталася аварійна зупинка агрегату. На ділянці підігріву хвостових газів сталася розгерметизація трубопроводу.


За фактом аварії порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 273 КК України (порушення правил безпеки на вибухових підприємствах або вибухових цехах). У цей час жертв у результаті аварії немає. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуації, викиди газу не становлять загрози життю і здоров’я населенню.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Рівнеазот» випустив гігантську руду хмару в небо. На підприємстві стався викид нітрозних газів через розгерметизацію трубопроводу в цеху азотної кислоти.

Джерело: Ракурс


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