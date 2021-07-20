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Ракурс

Свято 21 липня — традиції, іменини та примети

20 лип 2021, 22:21
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Свято Святого Прокопа відзначають в Україні 21 липня. Він народився в Єрусалимі за часів правління імператора Діоклетіана, який займався переслідуванням прихильників християнської віри. Батько його був християнином, але рано помер, а тому, Прокопія виховувала мати-язичниця.

Отримавши освіту, він став служити імператору і швидко просуватися по службі. Коли в 303 році почалися гоніння на християн, то Прокопія відправили вбивати послідовників вчення Ісуса, однак у дорозі сталося диво: він побачив розп’яття і почув голос Ісуса Христа, після чого став християнином. Мати, дізнавшись про це, вирішила сама прийти до імператора і поскаржитися на те, що її син зрадив язичницьких богів.

Після цього Прокопія заарештували та кинули до в’язниці. Згідно з повір’ям, вночі в темницю до Прокопа явився сам Ісус і хрестив в’язня. Після цього Прокопій зазнав великої кількості тортур, під час яких його змушували відректися від своєї віри. Зрештою, імператор зрозумів, що ніяк не зможе вплинути на Прокопа, і стратив його.


День ангела святкують:

  • Олександр;
  • Дмитро;
  • Микола;
  • Федір.

У народі Прокопа називали Жатвенником, оскільки з цього часу починали жати жито. Перед роботою у цей день було заведено служити молебень, а потім — накривати столи з багатим частуванням. Селяни вірили в те, що саме 21 липня на полях можна зустріти комаху-шкідника, яка звивається в клубок і катається по землі.

Прикмети на 21 липня:

  • У цей день завжди буває гроза;
  • На Прокопа-жатвенника сильна спека починається;
  • Бджоли стали злішими — до посухи;
  • Стиглі стручки акації свідчать, що житня нива дозріла.

Джерело: Ракурс


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