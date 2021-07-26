Гарантию на товар в Украине уже можно оформить онлайн. Фото:

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Гарантию на товар в Украине отныне можно оформить онлайн.

Вступил в силу закон Украины «О внесении изменений в ст. 7 закона Украины «О защите прав потребителей по гарантии в электронном виде». Теперь продавец может предоставлять покупателю доступ к эксплуатационным документам на технически сложные бытовые товары (паспорта и т. п) в электронном виде на официальном сайте производителя.

Производитель должен обеспечить регистрацию купленного товара на официальном сайте производителя, если на этот товар распространяется гарантия. Покупатель может попросить продавца оформить ему «электронную» гарантию, если вышеуказанная процедура окажется сложной.

Кроме того, по требованию покупателя продавец должен предоставить ему паспорт на товар или другие эксплуатационные документы в бумажном виде. Также теперь не обязательны печать магазина на гарантийном талоне и его хранение.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект № 4185, который вводит электронные гарантийные талоны на технику в Украине.