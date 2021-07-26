Гарантію на товар в Україні вже можна оформити онлайн. Фото:

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Гарантію на товар в Україні відтепер можна оформити онлайн.

Набрав чинності закон України «Про внесення змін до ст. 7 закону України «Про захист прав споживачів за гарантією в електронному вигляді». Тепер продавець може надавати покупцеві доступ до експлуатаційних документів на технічно складні побутові товари (паспорти тощо) в електронному вигляді на офіційному сайті виробника.

Виробник повинен забезпечити реєстрацію купленого товару на офіційному сайті виробника, якщо на цей товар поширюється гарантія. Покупець може попросити продавця оформити йому «електронну» гарантію, якщо вищевказана процедура здається складною.

Крім того, на вимогу покупця продавець повинен надати йому паспорт на товар або інші експлуатаційні документи в паперовому виді. Також тепер не обов’язкові друк магазину на гарантійному талоні і його зберігання.

Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада прийняла за основу і в цілому законопроект № 4185, який запроваджує електронні гарантійні талони на техніку в Україні.