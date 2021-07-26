Медики пояснили, чому після вакцинації Pfizer знепритомніла жінка у Вінниці

Після вакцинації Pfizer знепритомніла жінка у Вінниці. Фото: ВВС

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Жінка знепритомніла у Вінниці після щеплення вакциною Pfizer.

Стан жінки, що знепритомніла після вакцинації препаратом Comirnaty від Pfizer 25 липня у Центрі масової вакцинації у ТРЦ «Мегамолл», стабільний. Про це 26 липня повідомила заступник директора профільного департаменту Тетяна Бондаренко, передає «Суспільне».

Очевидці події розповіли, що після уколу жінка за порадою медиків разом з іншими сиділа неподалік місця щеплення. Їй порадили почекати 20−30 хвилин, щоб з’ясувати можливі негативні наслідки.

Медикам довело реанімувати її, потім жінку забрала швидка. Наразі вона у лікарні. Втрату свідомості після вакцинації лікарі пов’язують із алергічною реакцією.

Нагадаємо, 2 липня у Вінницькій області за кілька годин після вакцинації препаратом Pfizer помер 47-річний чоловік. Попередньо було встановлено, що причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність на фоні ішемічної хвороби серця, але хронічних захворювань у померлого не було. Цей випадок зареєстрували як несприятливу подію після імунізації, оскільки смерть сталася протягом 30 днів після вакцинації проти COVID-19.

Згодом у компанії заявили, що серйозно ставляться до побічних ефектів, які потенційно повʼязані з вакциною від COVID-19 — BNT162b2.