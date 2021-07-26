На Хортиці знайшли могилу вождя з горщиком без праху. Фото: Запорізька міська рада

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Унікальну знахідку на острові Хортиця знайшли археологи — символічну могилу вождя без праху небіжчика.

Кенотаф відкопали на території археологічного комплексу «Генералка-2». Археологи впевнені, що кенотаф належав одному з вождів. Наголошується, що схожі поховання влаштовували, якщо людина помирала на чужині чи зникала безвісти. Про це 26 липня повідомила прес-служба Запорізької міської ради.

У могилі дослідники виявили спеціальний горщик, який був частиною ритуальних обрядів. Такі горщики виготовляли та оздоблювали виключно жінки. Знахідка датується 1500 роком до н.е. і належить до періоду бабинської культури або культури багатопружкової кераміки. Дослідники розповідають, що за останні 20 років це вже четверта знахідка у балці Генералка.

«Генералка-2» — це унікальний археологічний комплекс, датований кінцем IV — першою половиною III тис. до н.е. Його ще називають «українським Стоунхенджем». У бронзову епоху тут оселились перші представники ямної культурно-історичної спільності.

Також після низки аналізів дослідники заявили, що поселення можна віднести до загальноєвропейських пам’яток. Їхні аналоги знаходили в Італії, Іспанії, Німеччині.

Нагадаємо, в Запорізькій області на Мамай-Горі археологи розкопали унікальне поховання 15 ст., яке належало представникові кочівників, які прийшли зі Сходу, або Криму. Ці групи контролювали одну з двох найбільших переправ в Нижньому Подніпровї та мали величезний політичний та економічний вплив на цю територію.