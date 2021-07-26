На Хортице нашли могилу вождя с горшком без праха. Фото: Запорожский городской совет

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Уникальную находку на острове Хортица нашли археологи — символическую могилу вождя без праха покойного.

Кенотаф откопали на территории археологического комплекса «Генералка-2». Археологи уверены, что кенотаф принадлежал одному из вождей. Отмечается, что похожие захоронения устраивали, если человек умирал на чужбине или пропал без вести. Об этом 26 июля сообщила пресс-служба Запорожского городского совета.

В могиле исследователи обнаружили специальный горшок, который был частью ритуальных обрядов. Такие горшки изготавливали и украшали исключительно женщины. Находка датируется 1500 годом до н. э. и относится к периоду Бабинской культуры или культуры многокружковой керамики. Исследователи рассказывают, что за последние 20 лет это уже четвертая находка в балке Генералка.

«Генералка-2» — это уникальный археологический комплекс, датированный концом IV-первой половиной III тыс. до н. э. Его еще называют «украинским Стоунхенджем». В бронзовую эпоху здесь поселились первые представители ямной культурно-исторической общности.

Также после ряда анализов исследователи заявили, что поселение можно отнести к общеевропейским памятникам. Их аналоги находили в Италии, Испании, Германии.

Напомним, в Запорожской области на Мамай-Горе археологи раскопали уникальное захоронение 15 ст., которое принадлежало представителю кочевников, которые пришли с Востока или Крыма. Эти группы контролировали одну из двух крупнейших переправ в Нижнем Поднепровье и имели огромное политическое и экономическое влияние на эту территорию.