Редчайшее захоронение раскопали археологи на Запорожье. Фото: экспедиция на Мамай-горе в Facebook

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Уникальное захоронение 15 в. раскопали археологи в Запорожской области на Мамай-горе.

Захоронение принадлежит представителю кочевников, которые пришли с Востока или Крыма. Они контролировали одну из двух крупнейших переправ в Нижнем Поднепровье, а следовательно имели огромное политическое и экономическое влияние на эту территорию. Об этом 23 июля сообщает экспедиция на Мамай-горе в Facebook.

Отмечается, что эти люди принадлежали к племенам мусульманской веры и потому хоронили своих покойников головой на запад и с поворотом тела на юг. Статистика захоронений свидетельствует, что средняя продолжительность жизни этих людей была 30−40 лет, поэтому они часто умирали в достаточно молодом возрасте.

Археологи отмечают, что захоронения этих людей не имеют никакого инвентаря. Хотя можно иногда найти монеты и украшения или узнать об экономических, политических и культурных связях этого народа с соседями. Ранее в захоронениях этого народа уже встречались остатки костей овец, лошадей и коров, что свидетельствует о типе ведения хозяйства и подтверждает переход от кочевого к полукочевому образу жизни. В 2020 году исследователи нашли покойника с копытцем лошади, что является очень редким явлением среди захоронений этого типа.

Сообщается, что на Мамай-горе таких захоронений исследовано уже более 150, а с монетами и украшениями — 24.

Напомним, во время раскопок, которые сейчас ведутся в иерусалимском Городе Давида, археологи обнаружили Иерусалимскую стену, которая устояла перед Вавилоном. Оказалось, что эта стена окружала столицу древней Иудеи в период Первого храма (950−586 лет до нашей эры).