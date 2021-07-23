Древнюю дорогу обнаружили на дне Венецианской лагуны

Венецианская лагуна. Фото: pac.ru

https://racurs.ua/n157833-drevnuu-dorogu-obnarujili-na-dne-venecianskoy-laguny.html

Ракурс

Участок дороги длиной более 1 км обнаружили на дне Венецианской лагуны.

Это сооружение относится к зданиям римской эпохи и свидетельствует о том, что постоянные поселения могли существовать в Венецианской лагуне задолго до основания Венеции в V в. нашей эры. Для обнаружения находки ученые из Института морских наук в Венеции использовали многолучевой эхолот высокого разрешения, чтобы составить карту морского дна. С помощью данных археологических погружений, проводимых с 1978 по 2016 год, исследователи собрали огромное количество информации о том, что на самом деле находится под водой. Об этом сообщает сайт Nature.

Во время исследования археологи обнаружили 12 сохранившихся зданий, расположенных линейно в районе канала Трепорти на расстоянии 1 тыс. 140 м. Размер этих зданий составлял почти 3 м в высоту и 50 м в длину.

Предыдущие исследования позволили обнаружить камни, похожие на брусчатку, которую римляне использовали для строительства дорог. Это указывает на то, что найденные сооружения могли находиться вдоль Римской дороги. Исследователи также нашли еще четыре сооружения в канале Трепорти высотой до 4 м и длиной 134,8 м.

Ученые не исключают, что в римскую эпоху здесь могло существовать постоянное поселение, а сама дорога была связана с более широкой сетью римских дорог в итальянском регионе Венето и использовалась путешественниками и моряками для перемещения между Венецианской лагуной и городом Кьоджа.

Как известно, Венецианская лагуна — лагуна в Адриатическом море, место нахождения города Венеции. Площадь лагуны составляет около 550 кв. км. Около 8% площади занимает суша, состоящая из самой Венеции и множества маленьких островов.

Напомним, во время раскопок, которые сейчас ведутся в иерусалимском Городе Давида, археологи обнаружили Иерусалимскую стену, которая устояла перед Вавилоном. Оказалось, что эта стена окружала столицу древней Иудеи в период Первого храма (950 — 586 лет до нашей эры).

Источник: Nature