Стародавню дорогу виявили на дні Венеційської лагуни

Венеційська лагуна. Фото: pac.ru

https://racurs.ua/ua/n157833-starodavnu-dorogu-vyyavyly-na-dni-veneciyskoyi-laguny.html

Ракурс

Ділянку дороги довжиною більше 1 км виявили на дні Венеційської лагуни.

Ця споруда відноситься до будівель римської епохи і свідчить про те, що постійні поселення могли існувати у Венеційській лагуні задовго до заснування Венеції в V ст. нашої ери. Для виявлення знахідки вчені з Інституту морських наук у Венеції використали багатопроменевий ехолот високої роздільної здатності, щоб скласти карту морського дна. За допомогою даних археологічних занурень, що проводяться з 1978 по 2016 рік, дослідники зібрали величезну кількість інформації про те, що насправді знаходиться під водою. Про це повідомляє сайт Nature.

Під час дослідження археологи виявили 12 збережених будівель, розташованих лінійно в районі каналу Трепорті на відстані 1 тис. 140 м. Розмір цих будівель становив майже 3 м у висоту і 50 м в довжину.

Попередні дослідження дозволили виявити камені, схожі на бруківку, яку римляни використовували для будівництва доріг. Це вказує на те, що знайдені споруди могли перебувати уздовж Римської дороги. Дослідники також знайшли ще чотири споруди в каналі Трепорті висотою до 4 м і довжиною 134,8 м.

Вчені не виключають, що в римську епоху тут могло існувати постійне поселення, а сама дорога була пов’язана з більш широкою мережею римських доріг в італійському регіоні Венето і використовувалася мандрівниками і моряками для переміщення між Венеціанською лагуною і містом Кьоджа.

Як відомо, Венеційська лагуна — лагуна в Адріатичному морі, місце знаходження міста Венеції. Площа лагуни становить близько 550 кв. км. Близько 8% площі займає суша, що складається з самої Венеції і безлічі маленьких островів.

Нагадаємо, під час розкопок, які зараз тривають у єрусалимському Місті Давида, археологи виявили Єрусалимську стіну, яка встояла перед Вавилоном. Виявилося, що ця стіна оточувала столицю стародавньої Іудеї в період Першого храму (950 — 586 років до нашої ери).

Джерело: Nature