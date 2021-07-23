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Ракурс
Открытие Олимпиады 2021. Фото: Reuters

Открытие Олимпиады 2021 — зрелищные фото

23 июл 2021, 15:09
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Открытие Олимпиады 2021 в Токио началось с яркого зрелища на почти пустом стадионе спустя год после запланированной даты начала состязаний, которая сместилась из-за коронавируса.

Шоу включало в себя несколько массовых танцевальных номеров. Об этом стало известно из трансляции Олимпиады.

Открытие Олимпиады 2021. Фото: PA

Открытие Олимпиады 2021. Фото: Reuters

В открытии участвовало лишь несколько танцоров и активно использовали проекции, чтобы добавить цвета и зрелищности.

Открытие Олимпиады 2021. Фото: Reuters

Открытие Олимпиады 2021. Фото: Reuters

За ним наблюдали всего несколько сотен VIP-персон и мировых лидеров на главной арене на 68 тыс. мест.

Открытие Олимпиады 2021. Фото: Reuters

Во время открытия запустили большой фейерверк.

Открытие Олимпиады 2021. Фото: Reuters


Открытие Олимпиады 2021. Фото: Reuters

Напомним, ранее мы сообщали, что летние Олимпийские игры в Токио-2020 будет транслировать общественный телеканал «UA: ПЕРШИЙ». Телезрители смогут наблюдать вживую за трансляциями Олимпиады и не пропустят выступления украинских спортсменов. Утренние сессии соревнований ежедневно будут стартовать в 3.00. В 10.30 в эфир будет выходить утренняя «студия Токио-2020», в которой покажут все самое интересное с разных олимпийских арен.

Источник: Ракурс


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