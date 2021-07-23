Гризли неделю преследовал мужчину на Аляске - невероятная история спасения

https://racurs.ua/n157831-grizli-nedelu-presledoval-mujchinu-na-alyaske-neveroyatnaya-istoriya-spaseniya-video.html

Ракурс

Медведь гризли неделю преследовал мужчину на Аляске, пока спасатели не увидели его сообщение SOS с призывом о помощи. Экипаж вертолета Береговой охраны США заметил на крыше небольшой шахтерской хижины мужчину и надпись SOS. 60-летний мужчина махал руками и звал на помощь.

Медведь гризли охотился на него в течение нескольких дней, в то время как у пострадавшего закончились патроны, пишет ВВС.

В какой-то момент медведь потянул его к реке. У него был пистолет. Он сказал, что медведь продолжал возвращаться каждую ночь, и он не спал несколько дней, ㅡ рассказал пилот службы береговой охраны Джаред Карбаджал.

Известно, что зверь ранил мужчину, а затем возвращался за своей добычей. Шахтерская хижина расположена в малонаселенном регионе Аляски в 65 км от поселка Ном. Каким образом мужчина оказался посреди глуши, где отсутствует мобильная связь, неизвестно.

Прибывшие на место происшествия спасатели заметили, что у мужчины ранена нога и многочисленные синяки на теле, а двери его хижины вырваны.

По мнению спасателей, мужчине очень повезло, что его надпись SOS удалось заметить. Сейчас пострадавший приходит в себя после пережитого.