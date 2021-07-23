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Ракурс
Гризли неделю преследовал мужчину на Аляске - невероятная история спасения

Гризли неделю преследовал мужчину на Аляске — невероятная история спасения (ВИДЕО)

23 июл 2021, 14:50
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Медведь гризли неделю преследовал мужчину на Аляске, пока спасатели не увидели его сообщение SOS с призывом о помощи. Экипаж вертолета Береговой охраны США заметил на крыше небольшой шахтерской хижины мужчину и надпись SOS. 60-летний мужчина махал руками и звал на помощь.

Медведь гризли охотился на него в течение нескольких дней, в то время как у пострадавшего закончились патроны, пишет ВВС.

В какой-то момент медведь потянул его к реке. У него был пистолет. Он сказал, что медведь продолжал возвращаться каждую ночь, и он не спал несколько дней, ㅡ рассказал пилот службы береговой охраны Джаред Карбаджал.

Известно, что зверь ранил мужчину, а затем возвращался за своей добычей. Шахтерская хижина расположена в малонаселенном регионе Аляски в 65 км от поселка Ном. Каким образом мужчина оказался посреди глуши, где отсутствует мобильная связь, неизвестно.

Прибывшие на место происшествия спасатели заметили, что у мужчины ранена нога и многочисленные синяки на теле, а двери его хижины вырваны.


По мнению спасателей, мужчине очень повезло, что его надпись SOS удалось заметить. Сейчас пострадавший приходит в себя после пережитого.

Источник: Ракурс


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