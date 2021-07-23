Грізлі тиждень переслідував чоловіка на Алясці — неймовірна історія порятунку

https://racurs.ua/ua/n157831-grizli-tyjden-peresliduvav-cholovika-na-alyasci-neymovirna-istoriya-poryatunku-video.html

Ракурс

Ведмідь грізлі тиждень переслідував чоловіка на Алясці, поки рятувальники не побачили його повідомлення SOS із закликом про допомогу. Екіпаж гелікоптера Берегової охорони США помітив на даху невеликої шахтарської хатинки людину і напис SOS. 60-річний чоловік махав руками і кликав на допомогу.

Ведмідь грізлі полював на нього впродовж кількох днів, в той час як у потерпілого закінчилися патрони, пише ВВС.

У якийсь момент ведмідь потягнув його до річки. У нього був пістолет. Він сказав, що ведмідь продовжував повертатися щоночі, тож він не спав кілька днів, ㅡ розповів пілот служби берегової охорони Джаред Карбаджал.

Відомо, що звір поранив чоловіка, а потім повертався по свою здобич. Шахтарська хатина розташована у малонаселеному регіоні Аляски за 65 км від селища Ном. Яким чином чоловік опинився посеред глушини, де відсутні вежі мобільного зв’язку, невідомо.

Рятувальники, які прибули на місце події, помітили, що у чоловіка поранена нога та численні синці на тілі, а двері його хатинки видерті.

На думку рятувальників, чоловіку надзвичайно пощастило, що його напис SOS вдалося помітити. Зараз потерпілий оговтується від пережитого.