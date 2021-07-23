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Ракурс
Відкриття Олімпіади 2021. Фото: Reuters

Відкриття Олімпіади 2021 — видовищні фото

23 лип 2021, 15:09
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Відкриття Олімпіади 2021 у Токіо почалося з яскравого видовища на майже порожньому стадіоні через рік після запланованої дати початку змагань, яка змістилася через коронавірус.

Шоу містило кілька масових танцювальних номерів, які виконувалися за допомогою проекцій та новітніх технологій. Про це стало відомо з трансляції Олімпіади.

Відкриття Олімпіади 2021. Фото: PA

Відкриття Олімпіади 2021. Фото: ReutersУ відкритті взяли участь лише кілька танцюристів і активно використовували проекції, щоб додати кольору і видовищності. Відкриття Олімпіади 2021. Фото: ReutersЗа ним спостерігали лише кілька сотень VIP-персон і світових лідерів на головній арені на 68 тис. місць

Відкриття Олімпіади 2021. Фото: Reuters

Відкриття Олімпіади 2021. Фото: ReutersПід час відкриття запустили великий феєрверк.


Відкриття Олімпіади 2021. Фото: Reuters

Відкриття Олімпіади 2021. Фото: ReutersНагадаємо, раніше ми повідомляли, що літні Олімпійські ігри в Токіо-2020 транслюватиме громадський телеканал «UA: ПЕРШИЙ». Телеглядачі зможуть спостерігати наживо за трансляціями Олімпіади та не пропустять виступу українських спортсменів. Ранкові сесії змагань щодня будуть стартувати о 3.00. О 10.30 в ефір виходитиме ранкова «Студія Токіо-2020», в якій покажуть все найцікавіше з різних олімпійських арен.

Джерело: Ракурс


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