Відкриття Олімпіади 2021. Фото: Reuters

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Ракурс

Відкриття Олімпіади 2021 у Токіо почалося з яскравого видовища на майже порожньому стадіоні через рік після запланованої дати початку змагань, яка змістилася через коронавірус.

Шоу містило кілька масових танцювальних номерів, які виконувалися за допомогою проекцій та новітніх технологій. Про це стало відомо з трансляції Олімпіади.

У відкритті взяли участь лише кілька танцюристів і активно використовували проекції, щоб додати кольору і видовищності. За ним спостерігали лише кілька сотень VIP-персон і світових лідерів на головній арені на 68 тис. місць

Під час відкриття запустили великий феєрверк.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що літні Олімпійські ігри в Токіо-2020 транслюватиме громадський телеканал «UA: ПЕРШИЙ». Телеглядачі зможуть спостерігати наживо за трансляціями Олімпіади та не пропустять виступу українських спортсменів. Ранкові сесії змагань щодня будуть стартувати о 3.00. О 10.30 в ефір виходитиме ранкова «Студія Токіо-2020», в якій покажуть все найцікавіше з різних олімпійських арен.