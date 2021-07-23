Де дивитися літні Олімпійські ігри в Токіо. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n157810-olimpiada-2020-u-tokio-de-dyvytysya-igry.html

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Літні Олімпійські ігри у Токіо-2020 транслюватиме суспільний телеканал «UA: ПЕРШИЙ».

Телеглядачі зможуть спостерігати наживо за трансляціями Олімпіади та не пропустять виступи українських спортсменів. Ранкові сесії змагань щодня стартуватимуть о 3.00. О 10.30 в ефір виходитиме ранкова «Студія Токіо-2020», в якій покажуть усе найцікавіше з різних олімпійських арен. Ведучими студії будуть Денис Зерченко та Яна Павлова.

Трансляція денної сесії змагань стартуватиме об 11.00, а об 16.00 ведучі підбиватимуть підсумки кожного змагального дня. Ведучими будуть Дмитро Лазуткін та бронзова призерка Олімпіади-2016 з художньої гімнастики Анна Різатдінова.

З 18.30 до 21.00 мовник показуватиме повтори змагань ранкової сесії, а о 21.35 на глядачів чекає щоденний дайджест «Доба Олімпійських ігор», який виходитиме з Токіо.

З 22.00 в ефірі будуть повтори вечірніх сесій змагань.

Дивитися Олімпіаду в Токіо з 23 липня по 8 серпня можна на суспільному телеканалі «UA: ПЕРШИЙ», а онлайн-трансляцію Ігор можна дивитися на діджитал-платформі «Суспільне Спорт» за цим посиланням. Одночасно доступні три трансляції. Для їх перегляду користувачів просять реєструватися.

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри у Токіо-2020 з 23 липня по 8 серпня транслюватиме суспільний телеканал «UA: ПЕРШИЙ». За два тижні цей мовник покаже близько 220 годин змагань у різних видах спорту. Для висвітлення Олімпіади до Токіо вирушать п’ять знімальних груп, у складі яких журналісти, оператори і ведучі.