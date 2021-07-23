Где смотреть летние Олимпийские игры в Токио. Фото: УП

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Летние Олимпийские игры в Токио-2020 будет транслировать общественный телеканал «UA: ПЕРШИЙ».

Телезрители смогут наблюдать вживую за трансляциями Олимпиады и не пропустят выступления украинских спортсменов. Утренние сессии соревнований ежедневно будут стартовать в 3.00. В 10.30 в эфир будет выходить утренняя «студия Токио-2020», в которой покажут все самое интересное с разных олимпийских арен. Ведущими студии будут Денис Зерченко и Яна Павлова.

Трансляция дневной сессии соревнований стартует в 11.00, а в 16.00 ведущие будут подводить итоги каждого соревновательного дня. Ведущими будут Дмитрий Лазуткин и бронзовый призер Олимпиады-2016 по художественной гимнастике Анна Ризатдинова.

С 18.30 до 21.00 вещатель будет показывать повторы соревнований утренней сессии, а в 21.35 зрителей ждет ежедневный дайджест «Сутки Олимпийских игр», который будет выходить из Токио.

С 22.00 в эфире будут повторы вечерних сессий соревнований.

Смотреть Олимпиаду в Токио с 23 июля по 8 августа можна на общественном телеканале «UA: ПЕРВЫЙ», а онлайн-трансляцию Игр можно смотреть на диджитал-платформе «Общественное Спорт» по этой ссылке. Одновременно доступны три трансляции. Для их просмотра пользователей просят регистрироваться.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио-2020 с 23 июля по 8 августа будет транслировать общественный телеканал «UA: Первый». За две недели этот вещатель покажет около 220 часов соревнований в различных видах спорта. Для освещения Олимпиады в Токио отправятся пять съемочных групп, в составе которых журналисты, операторы и ведущие.