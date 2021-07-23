Новый побочный эффект от американской вакцины официально признал ЕС

Новый побочный эффект от американской вакцины официально признал ЕСhttps://racurs.ua/n157809-novyy-pobochnyy-effekt-ot-amerikanskoy-vakciny-oficialno-priznal-es.htmlРакурс
Синдром Гийена-Барре внесли в перечень очень редких побочных эффектов от американской вакцины производства Johnson & Johnson. Об этом сообщило Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).
Ранее аналогичное решение принял американский регулятор. На сайте EMA указано, что информацию о новой возможной побочной реакции вследствие прививки препаратом иммунопрофилактики Janssen внесут для осведомленности медиков и пациентов.
Синдром Гийена-Барре — редкое неврологическое заболевание, при котором иммунная система организма повреждает нервные клетки, что может вызвать боль, онемение и мышечную слабость, а в тяжелых случаях — паралич. Большинству людей удается полностью победить эту болезнь.
В мире зарегистрировано 108 случаев синдрома Гийена-Барре (один смертельный), при этом прививку вакциной получили более 21 млн человек.
В Европейском агентстве по лекарственным средствам рекомендуют немедленно обратиться за медицинской помощью гражданам, у которых после прививки вакциной Johnson & Johnson появились такие симптомы:
трудности с глотанием, языком или жеванием;
двоение в глазах или трудности с движением глаз;
покалывание в руках и ногах;
проблемы с координацией;
слабость в конечностях или груди;
трудности при ходьбе;
проблемы с контролем мочевого пузыря и кишечником.