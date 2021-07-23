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Ракурс
Новый побочный эффект от американской вакцины официально признал ЕС

Новый побочный эффект от американской вакцины официально признал ЕС

23 июл 2021, 10:40
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Синдром Гийена-Барре внесли в перечень очень редких побочных эффектов от американской вакцины производства Johnson & Johnson. Об этом сообщило Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

Ранее аналогичное решение принял американский регулятор. На сайте EMA указано, что информацию о новой возможной побочной реакции вследствие прививки препаратом иммунопрофилактики Janssen внесут для осведомленности медиков и пациентов.

Синдром Гийена-Барре — редкое неврологическое заболевание, при котором иммунная система организма повреждает нервные клетки, что может вызвать боль, онемение и мышечную слабость, а в тяжелых случаях — паралич. Большинству людей удается полностью победить эту болезнь.

В мире зарегистрировано 108 случаев синдрома Гийена-Барре (один смертельный), при этом прививку вакциной получили более 21 млн человек.

В Европейском агентстве по лекарственным средствам рекомендуют немедленно обратиться за медицинской помощью гражданам, у которых после прививки вакциной Johnson & Johnson появились такие симптомы:

  • трудности с глотанием, языком или жеванием;

  • двоение в глазах или трудности с движением глаз;

  • покалывание в руках и ногах;

  • проблемы с координацией;

  • слабость в конечностях или груди;

  • трудности при ходьбе;


  • проблемы с контролем мочевого пузыря и кишечником.

Источник: Ракурс


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