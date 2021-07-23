Стефанишина. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/n157808-kabmin-o-soglashenii-baydena-merkel-nikakih-garantiy-my-ne-poluchili.html

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«Северный поток-2», который строит Россия в обход Украины, будет достроен без вмешательства США и Германии.

Вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что соглашение между США и Германией не предусматривает никаких гарантий для Украины. Об этом она заявила в эфире «Украина 24».

Хочу подчеркнуть, что никаких гарантий Украина не получила. Ни в заявлении, ни вне этого заявления. Напомню, что в заявлении говорится о том, что Германия будет поддерживать инициативу «Триморья», к которой Украина и так пытается присоединиться, и которая и так существует, поэтому мне не понятна эта поддержка, — сказала Стефанишина.

Она добавила, что в соглашении также говорится о создании фонда зеленой трансформации, но к нему Украина ведет переговоры уже около полугода.

Приемлемой компенсацией и гарантией для Украины были бы пакет энергетических решений — гарантия сохранения транзита газа и продолжение трехстороннего контракта, гарантиях относительно территориальной целостности и суверенитета Украины, а также выполнение обязательств ЕС по интеграции рынков газа и электричества в соответствии с соглашением об ассоциации.

Напомним, ранее мы сообщали, что соглашение США и Германии по российскому газопроводу «Северный поток-2» объединила нардепов различных фракций Верховной Рады. Члены Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества приняли текст совместного заявления, в котором призвали США и ЕС прекратить строительство и ввод в эксплуатацию газопровода.