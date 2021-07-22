Байден и Меркель все решили по «Северному потоку-2» без Украины

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США и Германия не обсуждали с Украиной соглашение о «Северном потоке-2».

Об этом заявил «Суспільному» и «РБК-Украина» пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Консультаций не было, Киев не привлекался к переговорам и согласованию пакета договоренностей США и Германии, — заявил спикер МИД.

Он считает, что Киев продолжит диалог со всеми партнерами, поскольку единственным победителем в этом кризисе является Россия.

Мы считаем, что США и Германия должны ответственно отнестись к нейтрализации угроз «Северного потока-2», — сообщил Николенко.

Его шеф, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, на брифинге в Киеве 22 июля сказал, что у Украины есть «много вопросов по уменьшению безопасности рисков из-за соглашения». В Киеве готовят свою позицию по поводу экономической части договоренностей.

Мы будем разговаривать с Германией и США по этому поводу. Мы честно говорили, что «Северный поток-2» является вопросом безопасности. И мы бы хотели, чтобы формулировки в немецко-американской заявлении именно по безопасности были сильнее, — сказал Кулеба.

Киеву непонятно, «готова ли Россия выполнять свои обязательства и свою часть», когда речь идет об энергетической безопасности Украины и сохранении роли Украины как транзитного государства.

Америка с Германией о чем-то договорились, Польша с Украиной тоже о чем-то договорились, но мы понимаем, что главным бенефициаром того кризиса, который создал «Северный поток-2» является РФ. И это главная проблема. Это главный вопрос, ответа на который пока нет, — сказал министр.



Напомним, президент США Джозеф Байден заявил, что завершение проекта российского газопровода «Северный поток-2» невозможно остановить, поскольку он завершен на 99%.

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в интервью украинской службе «Голоса Америки» заявил, что Германия не сможет гарантировать сохранение транзита газа через Украину, поскольку она не подает газ с территории России. Так же Берлин не сможет наложить санкции против Москвы, поскольку от этого пострадает немецкий потребитель.