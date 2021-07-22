Больно, катастрофа и верхушка айсберга — сеть комментирует соглашение по Nord Stream-2

https://racurs.ua/n157759-bolno-katastrofa-i-verhushka-aysberga-set-kommentiruet-soglashenie-po-nord-stream-2.html

Ракурс

Соглашение США и Германии по NordStream-2 (российский газопровод «Северный поток-2») вызвало возмущение среди аналитиков. В сети живо комментируют согласие двух ведущих стран мира ввести в действие объект, способный существенно изменить геополитическую обстановку в мире.

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин утверждает, что договоренность о «Северном потоке-2» — лишь верхушка айсберга, поскольку многое «остается за кулисами». По его мнению, США «свое не отдадут» и сохранят рычаги, и не только открытые, для участия в вопросе.

Но для нас выводы близки к катастрофическим. И дело не только в результатах. А в том, что мы не в игре. Совсем. К нам не прислушиваются, мы не ищем решений за столом с США, ЕС и Германией. Мы даже не являемся частью процесса, не то, что результата. Делаем много эмоциональных заявлений, которые имеют такую ​​же силу, как прошлогодний снег, и вообще никому не заходят. По отношению к нам накапливается ощутимый дефицит доверия и уважения. Мы становимся частью проблемы, а не частью решения, — написал Климкин в своих соцсетях.

Владимир Омелян, экс-министр инфраструктуры, раскритиковал власть за поражение в деле «Северного потока-2».

Мы же помним, что Северный поток 2, как и слив дела «вагнеровцев», гибель Журавля, хаос в Украине — это не просто трагическая случайность, а целенаправленный холодный расчет людей, которые поклялись служить Украине, а служат только себе и нашим врагам? — написал Омельян.

Бывшая топ-менеджер «Нафтогаза» и заместитель министра иностранных дел Лана Зеркаль считает, что соглашение между США и Германией — это рамочная договоренность. По ее мнению, договоренность еще «можно и нужно наполнить важным для Украины содержанием».

Мы говорили о рисках энергетической безопасности со спецпосланником США Дереком Шолле. Также говорили о том, что неправильно планировать ответ России, «если» она применит газ как оружие. Она уже это делает, и газ, и «Северный поток», и газохранилища в ЕС уже является оружием. И мы уже сейчас должны разрушить монополию «Газпрома», чтобы вся Европа вздохнула спокойно. Возможности для этого все еще есть, — сказала Зеркаль во время разговора на «Радио НВ».

Журналист Виталий Портников предостерегает, что доверять предоставленным Западом гарантиям безопасности Киеву не стоит, а «открывать шампанское рано».

Уже через несколько месяцев после этой сделки в России могут, например, объявить об аварии на газопроводе, через который поставляется газ по украинской ГТС — и о необходимости заняться ее ремонтом. Или авария произойдет, как о том предупреждал бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, уже на украинской части газопровода в результате спланированной диверсии. Если такого рода поломка произойдет в зимние месяцы, когда страны Европы критически нуждаются в российских поставках, придется принимать временное решение об увеличении поставок по альтернативным маршрутам до окончания ремонта «поломанного» газопровода, — написал Портников «Буквам».

По его мнению, вопрос достройки «Северного потока-2» — это вопрос не только денег, но и безопасности Украины. И Киеву еще предстоит понять, почему к сторонникам такой позиции — а среди них было немало влиятельных политиков в США и ФРГ — не прислушались ни в Берлине, ни в Вашингтоне.

Финансовый аналитик Сергей Фурса призывает считать соглашение изменой, ведь «нам никто ничего не должен».

Но мы продолжаем инфантильно что-то требовать, падать на пол, стучать ножками и кататься на спине. И плакать, что нам не дарят конфетку. Запад постоянно и планомерно помогает нам с 2014 года. И мы воспринимаем эту помощь теперь как должное. Запад требует реформ, которые делают нас самих сильнее. Запад сдерживает Россию санкциями. Запад помогает Украине кредитам. А теперь мы выходим и говорим, что этого мало. Почему Запад должен делать больше? С какого перепугу? — заявил Фурса на своей странице в Фейсбук.

Он написал, что «мир — циничный и прагматичный», а Украине необходимо взрослеть и бороться за свои интересы. По его мнению, предательством Запада было бы молчание, отсутствие реакции и учета Киева в вопросе российского газопровода, а также отсутствие давления на Украину с требованием проводить реформы.

«Ракурс» сообщал, что соглашением США и ФРГ шокированы в Раде и просят остановить «Северный поток-2».

Напомним, что 21 июля США и Германия объявили, что официально договорились о завершении строительства российского газопровода «Северный поток-2», опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине. Главы МИД Украины и Польши раскритиковали ее.