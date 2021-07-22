Дата визита Зеленского в США не устраивает часть Конгресса

Владимир Зеленский

https://racurs.ua/n157758-data-vizita-zelenskogo-v-ssha-ne-ustraivaet-chast-kongressa.html

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В Конгрессе США призвали Белый дом изменить дату визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, запланированную в настоящее время на 30 августа.

Дело в том, что Конгресс в это время будет находиться на каникулах, которые продлятся с 7 августа по 20 сентября, что усложнит планирование встреч с конгрессменами и сенаторами. Конгресвумен Марси Каптур, сопредседатель Группы поддержки Украины в Конгрессе, рассказала об этом изданию «Голос Америки».

По ее словам, соответствующее письмо уже направили президенту США Джо Байдену.

Я надеюсь, что президент это рассмотрит, — отметила Каптур. — Я знаю, что он очень занят — это первый год его администрации. Но изменить дату не так сложно — и позволить нам провести надлежащий диалог с украинским президентом.

Ранее дату, выбранную для визита Зеленского в США, в своем Твиттере раскритиковал сенатор Тед Круз.

Президент Зеленский не сможет привлечь членов Конгресса, которые на двухпартийной основе противостоят капитуляции Байдена перед Путиным по «Северному потоку-2». Наверное, просто совпадение, — отметил Круз



Напомним, Зеленский уже рассказал, какие вопросы планирует рассмотреть во время встречи с Байденом.

Источник: «Голос Америки»