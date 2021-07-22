Дата візиту Зеленського у США не влаштовує частину Конгресу

Володимир Зеленський

https://racurs.ua/ua/n157758-data-vizytu-zelenskogo-u-ssha-ne-vlashtovuie-chastynu-kongresu.html

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У Конгресі США закликали Білий Дім змінити дату візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона, заплановану наразі на 30 серпня.

Річ у тім, що Конгрес у цей час перебуватиме на канікулах, які триватимуть з 7 серпня по 20 вересня, що ускладнить планування зустрічей з конгресменами та сенаторами. Конгресвумен Марсі Каптур, співголова Групи підтримки України у Конгресі, розповіла про це виданню «Голос Америки».

За її словами, відповідного листа вже надіслали президенту США Джо Байдену.

Я сподіваюсь, що президент це розгляне, — наголосила Каптур. — Я знаю, що він дуже зайнятий — це перший рік його адміністрації. Але змінити дату не так складно — і дозволити нам провести належний діалог з українським президентом.

Раніше дату, обрану для візиту Зеленського до США, у своєму Твіттері розкритикував сенатор Тед Круз.

Президент Зеленський не зможе залучити членів Конгресу, які на двопартійній основі протистоять капітуляції Байдена перед Путіним щодо «Північного потоку-2». Мабуть, просто співпадіння, — зазначив Круз



Нагадаємо, Зеленський вже розповів, які питання планує розглянути під час зустрічі з Байденом.

Джерело: «Голос Америки»