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Володимир Зеленський

Дата візиту Зеленського у США не влаштовує частину Конгресу

22 лип 2021, 10:40
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У Конгресі США закликали Білий Дім змінити дату візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона, заплановану наразі на 30 серпня.

Річ у тім, що Конгрес у цей час перебуватиме на канікулах, які триватимуть з 7 серпня по 20 вересня, що ускладнить планування зустрічей з конгресменами та сенаторами. Конгресвумен Марсі Каптур, співголова Групи підтримки України у Конгресі, розповіла про це виданню «Голос Америки».

За її словами, відповідного листа вже надіслали президенту США Джо Байдену.

Я сподіваюсь, що президент це розгляне, — наголосила Каптур. — Я знаю, що він дуже зайнятий — це перший рік його адміністрації. Але змінити дату не так складно — і дозволити нам провести належний діалог з українським президентом.

Раніше дату, обрану для візиту Зеленського до США, у своєму Твіттері розкритикував сенатор Тед Круз.

Президент Зеленський не зможе залучити членів Конгресу, які на двопартійній основі протистоять капітуляції Байдена перед Путіним щодо «Північного потоку-2». Мабуть, просто співпадіння, — зазначив Круз


Нагадаємо, Зеленський вже розповів, які питання планує розглянути під час зустрічі з Байденом.

Джерело: «Голос Америки»


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