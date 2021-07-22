Байден пояснив неможливість зупинки газогону Nord Stream 2. Фото: gazeta.ru

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Домовленості США та Німеччини щодо запуску російського проекту «Північний потік-2» прокоментував президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден.

Американський лідер пояснив, чому вирішив не запроваджувати санкції для того, щоб перешкоджати добудові Nord Stream 2. Байден зазначив, що будівництво майже повністю завершене. Про це повідомляє CNN.

Проект «Північний потік» завершений на 99%. Думка про те, щоб щось сказати чи зробити, зупинити його, була неможливою, — наголосив він.

Також Байден зазначив, що у нього була дуже плідна дискусія з канцулером ФРН Ангелою Меркель. Президент США запевнив, що, «якщо Росія докладе усі зусилля, щоби свідомо зробити Україні боляче чи іншим країнам, вона відповість».

У Держдепартаменті повідомили, що газ по «Північному потоку 2» піде після завершення будівництва трубопроводу не відразу, оскільки необхідні додаткові кроки. У Вашингтоні не стали конкретизувати заходи, які належить вжити.

Ми розуміємо, що газопровід дуже, дуже близький до завершення, з точки зору будівництва він побудований більш ніж на 95%. Але це не означає, що газ по ньому піде негайно. Існує ряд додаткових кроків, які необхідно зробити для того, щоб він почав функціонувати, — зазначив представник Державного департаменту.

Нагадаємо, 21 липня США та Німеччина досягли домовленостей по російському газопроводу «Північний потік-2». Угода передбачає зокрема створення Німеччиною Зеленого фонду для розвитку української енергетики з інвестиціями в 1 млрд дол. Також у спільній декларації Вашингтон та Берлін запевнили про підтримку суверенітету України і її європейський шлях.