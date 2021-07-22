Про нас домовилися без нас – що США і ФРН вирішили по Nord Stream-2

https://racurs.ua/ua/n157752-pro-nas-domovylysya-bez-nas-scho-ssha-i-frn-vyrishyly-po-nord-stream-2.html

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Німеччина оприлюднила повний текст угоди зі США щодо завершення будівництва газогону «Північний потік-2». Вона передбачає зокрема створення Німеччиною Зеленого фонду для розвитку української енергетики з інвестиціями в 1 млрд дол.

У спільній декларації Вашингтон та Берлін запевнили про підтримку суверенітету України і її європейський шлях. Крім цього:

Росія повинна продовжити транзит газу через Україну після 2024 року до 10 років;

США підтримає зусилля Німеччини та Франції щодо встановлення миру на Донбасі за допомогою нормандського формату;

до Росії можуть бути застосовані санкції за її агресію, особливо, якщо РФ використовує енергію, як зброю;

інвестиції в Зелений фонд України на суму не менше 1 млрд дол. Берлін зробить перший внесок на 175 млн дол.;

Німеччина запустить пакет заходів для підтримки енергетичної безпеки України і виділить Україні 70 млн на підтримку енергетичних проектів.

В Києві вже відреагували на угоду ФРН та США, причому зробили це спільно із Польщею. Очільники МЗС України та Польщі після угоди США та Німеччини заявили, що разом з союзниками і партнерами й надалі працюватимуть над протидією запуску газогону, оскільки пропозиції щодо безпекових гарантій не достатні, аби компенсувати ризики. Крім того, Київ ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною.

Нагадаємо, що Білий дім запросив Володимира Зеленського у Вашингтон 30 серпня. Це буде перша зустріч Зеленського з Джо Байденом. Президент Володимир Зеленський написав у Твіттер, що очікує на змістовну та плідну зустріч із Джо Байденом.