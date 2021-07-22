О нас договорились без нас — что США и ФРГ решили по Nord Stream-2

https://racurs.ua/n157752-o-nas-dogovorilis-bez-nas-chto-ssha-i-frg-reshili-po-nord-stream-2.html

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Германия обнародовала полный текст соглашения с США о завершении строительства газопровода «Северный поток-2». Она предусматривает в том числе создание Германией Зеленого фонда для развития украинской энергетики с инвестициями в 1 млрд долл.

В совместной декларации Вашингтон и Берлин заверили о поддержке суверенитета Украины и ее европейского пути. Кроме этого:

Россия должна продолжить транзит газа через Украину после 2024 года на 10 лет;

США поддержит усилия Германии и Франции по установлению мира в Донбассе с помощью нормандского формата;

в России могут быть применены санкции за ее агрессию, особенно, если РФ использует энергию, как оружие;

инвестиции в Зеленый фонд Украины на сумму не менее 1 млрд долл. Берлин сделает первый взнос на 175 млн долл.;

Германия запустит пакет мер по поддержке энергетической безопасности Украины и выделит Украине 70 млн на поддержку энергетических проектов.

В Киеве уже отреагировали на договоренность ФРГ и США, причем сделали это совместно с Польшей. Руководители МИД Украины и Польши после соглашения США и Германии заявили, что вместе с союзниками и партнерами и в дальнейшем будут работать над противодействием запуска газопровода, поскольку предложения по поводу гарантий безопасности не достаточны, чтобы компенсировать риски. Кроме того, Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией.

Напомним, что Белый дом пригласил Владимира Зеленского в Вашингтон 30 августа. Это будет первая встреча Зеленского с Джо Байденом. Президент Зеленский написал в Твиттер, что ожидает содержательную и плодотворную встречу с Джо Байденом.