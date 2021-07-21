Президент Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n157749-zelenskiy-nazval-temy-predstoyaschih-peregovorov-s-baydenom.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, назвал темы, которые планирует обсудить с президентом США Джо Байденом.

Глава государства отметил, что ожидает «содержательную и плодотворную встречу» во время своего визита в Вашингтон, дату которого уже согласовали. Об этом Владимир Зеленский 21 июля написал в своем Twitter.

Жду содержательную и плодотворную встречу с президентом США Джо Байденом 30 августа, — говорится в сообщении.

Украинский президент отметил, что в Вашингтоне продолжит обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США. Планируется с Байденом поговорить о достижении мира на Донбассе, возвращении Крыма, безопасности Украины, энергетики как безопасного вызова, экономического развития страны и поддержки реформ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский посетит Соединенные Штаты Америки 30 августа 2021 года. В Белом доме заявили, что американский и украинский лидеры обсудят сотрудничество в энергетическом секторе, вопросы борьбы с коррупцией и внедрения реформ.