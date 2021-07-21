Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Зеленский посетит Вашингтон в августе. Фото: president.gov.ua

Зеленский посетит Вашингтон в августе — в Белом доме назвали дату

21 июл 2021, 20:13
999

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Соединенные Штаты Америки в августе этого года.

Глава США Джо Байден ждет украинского коллегу в Вашингтоне 30 августа. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает пресс-служба.

Пресс-секретарь Байдена рассказала, что американский и украинский лидеры обсудят сотрудничество в энергетическом секторе. Также будет поднят вопрос о попытках властей Украины в борьбе с коррупцией и проведении реформ, «грунтованных на наших общих демократических ценностях».

Визит подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму, наше тесное сотрудничество в области энергетической безопасности и нашу поддержку усилий президента Зеленского в борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на наших общих демократических ценностях, — отметила она.


Напомним, на Банковой заявляли, что президент Украины Владимир Зеленский ждет приглашения на визит от своего американского коллеги Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что встреча Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена состоится в конце июля или в начале августа.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров