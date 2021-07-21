Зеленский и Байден. Фото: Цензор нет

https://racurs.ua/n157738-zelenskiy-jdet-priglasheniya-ot-baydena.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, ждет приглашения на визит от своего американского коллеги Джо Байдена.

В Офисе президента уже работают над темами визита Зеленского в США. Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Он рассказал, что приглашение поступает от американской стороны, поэтому Джордж Кент, который ранее называл ориентировочные даты визита, знает лучше о дате встречи.

Мы уже понимаем ориентировочные даты визита. Теперь ждем официального приглашения от наших партнеров, а пока работаем над наполнением, — сказал Никифоров.



В то же время представитель Зеленского не назвал новые ориентировочные даты визита президента Украины в США.

Напомним, ранее мы сообщали, что встреча Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена состоится в конце июля — начале августа.