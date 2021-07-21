Зеленський і Байден. Фото: Цензор.нет

https://racurs.ua/ua/n157738-zelenskyy-chekaie-na-zaproshennya-vid-baydena.html

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Володимир Зеленський, президент України, чекає запрошення на візит від свого американського колеги Джо Байдена.

В Офісі президента вже працюють над темами візиту Зеленського до США. Про це повідомив речник Зеленського Сергій Никифоров.

Він розповів, що запрошення надходить від американської сторони, тому Джордж Кент, який раніше називав орієнтовні дати візиту, знає краще про дату зустрічі.

Ми вже розуміємо орієнтовні дати візиту. Тепер чекаємо офіційного запрошення від наших партнерів, а поки працюємо над його наповненням, — сказав Никифоров.



Водночас речник Зеленського не назвав нову орієнтовну дату візиту президента України до США.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зустріч Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена відбудеться наприкінці липня — на початку серпня.