Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Якою була остання вечеря людини 2400 років тому, з’ясували вчені

Якою була остання вечеря людини 2400 років тому, з’ясували вчені (ФОТО)

21 лип 2021, 16:50
999

Якою була остання вечеря чоловіка з торф’яних боліт данського Толлунда, котрий жив в епоху доримскої залізної доби приблизно 2400 років тому, з’ясували вчені. За даними дослідників, чоловік помер у IV столітті до нашої ери.

Вчені називають знахідку людини з Толлунда унікальною, оскільки її тіло збереглося майже в ідеальному стані. Цей чоловік був убитий через повішення, потім його тіло скинули в болото. В рамках нового дослідження фахівці дізналися, що чоловік з’їв востаннє перед своєю смертю, пише National Geographic.

Вперше вміст кишківника «болотного» чоловіка вчені проаналізували у 1950 році. Тоді були виявлені сліди злаків і диких рослин.

Новий аналіз відкрив більше деталей. Стало відомо, що його остання трапеза складалася з риби з ячмінною кашею, насіння льону та виду гречаних. Ймовірно, прийом їжі стався за 12−24 годин до смерті. Вчені також встановили, що чоловік страждав від кількох паразитарних інфекцій. Швидше за все, він вживав недоварене м’ясо і пив забруднену воду.


National Geographic

Нагадаємо, людина з Толлунда — назва чоловіка, що жив в епоху доримської залізної доби і помер приблизно в IV столітті до нашої ери. Його знайдено в одному з торф’яних боліт Ютландії в Данії. Знахідка особлива тим, що тіло, а особливо голова, дуже добре збереглося.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів