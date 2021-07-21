Якою була остання вечеря людини 2400 років тому, з’ясували вчені

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Якою була остання вечеря чоловіка з торф’яних боліт данського Толлунда, котрий жив в епоху доримскої залізної доби приблизно 2400 років тому, з’ясували вчені. За даними дослідників, чоловік помер у IV столітті до нашої ери.

Вчені називають знахідку людини з Толлунда унікальною, оскільки її тіло збереглося майже в ідеальному стані. Цей чоловік був убитий через повішення, потім його тіло скинули в болото. В рамках нового дослідження фахівці дізналися, що чоловік з’їв востаннє перед своєю смертю, пише National Geographic.

Вперше вміст кишківника «болотного» чоловіка вчені проаналізували у 1950 році. Тоді були виявлені сліди злаків і диких рослин.

Новий аналіз відкрив більше деталей. Стало відомо, що його остання трапеза складалася з риби з ячмінною кашею, насіння льону та виду гречаних. Ймовірно, прийом їжі стався за 12−24 годин до смерті. Вчені також встановили, що чоловік страждав від кількох паразитарних інфекцій. Швидше за все, він вживав недоварене м’ясо і пив забруднену воду.

Нагадаємо, людина з Толлунда — назва чоловіка, що жив в епоху доримської залізної доби і помер приблизно в IV столітті до нашої ери. Його знайдено в одному з торф’яних боліт Ютландії в Данії. Знахідка особлива тим, що тіло, а особливо голова, дуже добре збереглося.