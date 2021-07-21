Вакцина. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n157736-vakcyna-moderna-z-yavylasya-v-kyievi-de-pryschepytysya.html

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Вакцина Moderna стала доступна для вакцинації в Києві. На щеплення цим препаратом відкрито онлайн-запис у центрах масової вакцинації з 22 по 25 липня.

Отримати щеплення вакциною Spikevax Moderna можуть усі охочі від 18 років. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Щеплення вакциною Comirnaty від Pfizer в центрах масової вакцинації можуть отримати кияни від 60 років. Також у МВЦ доступна вакцина CoronaVac для всіх. А з 23 липня можна записатись на вакцинацію до будь-якого пункту щеплень на базі медзакладів незалежно від місця проживання, реєстрації або прийому сімейного лікаря.

Дані про запис — дата, час та номер бригади — будуть доступні в додатку Helsi. Завантажити його можна в Google Play або App Store.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцину Moderna 20 липня починає офіційно використовувати Україна. Під час розподілу американської вакцини в рамках глобальної ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я COVAX, Києву передали вакцину із розрахунку на 14 доз в кожному флаконі. Водночас на пакуванні Moderna написано, що у флаконі 15 доз.