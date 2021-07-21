22 липня на південному сході України очікуються опади, фото:

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Погода в Україні 22 липня характеризуватиметься зміщенням атмосферних фронтів на південний схід. На північно-західну частину пошириться вплив антициклону із заходу.

У південній частині, східних та центральних областях очікуються дощі, грози, вночі місцями значні дощі. На решті території — без опадів, лише вночі у північних областях, вдень в Карпатському регіоні місцями короткочасний дощ. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Вітер переважно північний 7−12 м/с, у південних та східних областях подекуди пориви 15−20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +12…+17°, вдень — +20…+25° (на півдні та сході країни — вночі +16…+21°, вдень — +23…+28°).

Погода в Києві 22 липня буде з дощем вночі та без опадів вдень. Температура повітря вночі становитиме +14…+16°, вдень — +22…+24°. Вітер північний, 7−12 м/с.

Погода у Львові буде хмарною з проясненнями. Вночі без опадів, вдень — короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці також можливий слабкий туман. Погіршення видимості в дощі та тумані становитиме 500−1000 м. Стовпчики термометрів вночі опустяться до +12…+14°, вдень — піднімуться до +22…+24°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі очікується з дощами вдень та вночі. Термометри вночі покажуть +17…+19°, вдень — +26…+28°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Дніпрі також буде з дощами вдень та вночі. Вночі температура повітря становитиме +15…+17°, вдень — +23…+25°. Вітер північний, 7−12 м/с.

Погода у Харкові 22 липня передбачає мінливу хмарність. Вночі невеликий дощ, вдень — без опадів. Синоптики прогнозують температуру повітря вночі +18…+20°, вдень — +24…+26°. Вітер північний, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатті 22 липня буде без опадів вночі та з дощем вдень. Очікується температура повітря +12…+14° вночі та +22…+24° вдень. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 22 липня буде досить спокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.