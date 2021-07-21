22 июля на юго-востоке Украины ожидаются осадки, фото:

https://racurs.ua/n157735-dojdi-smestyatsya-na-ug-pogoda-v-ukraine-na-22-iulya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 22 июля будет характеризоваться смещением атмосферных фронтов на юго-восток. На северо-западную часть распространится влияние антициклона с запада.

В южной части, восточных и центральных областях ожидаются дожди, грозы, ночью местами значительные дожди. На остальной территории — без осадков, лишь ночью в северных областях, днем в Карпатском регионе местами кратковременный дождь. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Ветер северный 7−12 м/с, в южных и восточных областях местами порывы 15−20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +12…+17°, днем — +20…+25° (на юге и востоке страны — ночью +16…+21°, днем — +23…+28°).

Погода в Киеве 22 июля будет с дождем ночью и без осадков днем. Температура воздуха ночью составит +14…+16°, днем — +22…+24°. Ветер северный, 7−12 м/с.

Погода во Львове будет облачной с прояснениями. Ночью без осадков, днем — кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром также возможен слабый туман. Ухудшение видимости в дожде и тумане составит 500−1000 м. Столбики термометров ночью опустятся до +12…+14°, днем — поднимутся до +22…+24°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе ожидается с дождями днем и ночью. Термометры ночью покажут +17…+19°, днем — +26…+28°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Днепре также будет с дождями днем и ночью. Ночью температура воздуха составит +15…+17°, днем — +23…+25°. Ветер северный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове 22 июля предусматривает переменную облачность. Ночью небольшой дождь, днем — без осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха ночью +18…+20°, днем — +24…+26°. Ветер северный, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатье 22 июля будет без осадков ночью и с дождем днем. Ожидается температура воздуха +12…+14° ночью и +22…+24° днем. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 22 июля будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.