Университет уволил преподавателя, назвавшего Украину «онкобольной колонией»

Университет уволил преподавателя, назвавшую Украину «онкобольной колонией»

https://racurs.ua/n157734-universitet-uvolil-prepodavatelya-nazvavshuu-ukrainu-onkobolnoy-koloniey.html

Ракурс

Университет Драгоманова уволил преподавательницу Евгению Бильченко. В январе она оказалась в центре скандала. Бильченко называла закон об украинском языке «обычным фашизмом», а Украину — «онкобольной американской колонией».

Кроме того, Бильченко выступала на каналах фейковой ДНР и ездила на творческие вечера в Москву и Санкт-Петербург.

Об увольнении преподаватель написала на своей странице в ФБ.

Меня уволили. Ради этого пошли на ликвидацию целой кафедры, поскольку не смогли ничего доказать: профнепригодности, аморального поступка — ничего из того, что вешали, — написала Бильченко.

Напомним, что Бильченко 18 января 2021 года в соцсетях пренебрежительно высказалась об украинском языке и Украине. В частности, она назвала Украину «онкобольной американской колонией», а новый закон об украинском языке «обычным фашизмом».

Такая публичная позиция профессора вызвала возмущение в обществе, а студенты университета потребовали увольнения Бильченко.

После этого Бильченко опубликовала сообщение, в котором рассказала, что общалась с ректором университета Виктором Андрущенко. Он заявил, что не намерен ее увольнять, но в начале февраля преподавателя отстранили от образовательного процесса.

В базе «Миротворца» Бильченко обвиняют в антиукраинской пропаганде, отрицании российской агрессии и манипулировании общественно значимой информацией.