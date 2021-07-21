Стало известно, где пройдет Олимпиада 2032 года. Фото: ski.ru

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Ракурс

Летние Олимпийские игры 2032 года пройдут в Австралии. Игры состоятся в городе Брисбен — столице восточного австралийского штата Квинсленд.

Параолимпийские игры пройдут в австралийском городе Юго-Восточный Квинсленд. Таким образом Австралия в третий раз будет принимать Олимпиаду и во второй раз Параолимпиаду. Брисбен будет третьим австралийским городом, который примет игры. В 1956 году Олимпиада прошла в Мельбурне, а в 2000 году в Сиднее. Об этом 21 июля сообщил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, передает пресс-служба правительства.

По словам политика, это решение Международного олимпийского комитета является историческим для Австралии, поскольку страна знает, как «провести успешные игры». На проведение Олимпиады-2032 также претендовали Индонезия, Венгрия, Китай, Катар и Германия.

В 2024 году Олимпийские игры пройдут в Париже, а в 2028 году — в Лос-Анджелесе.

Как известно, с 23 июля по 8 августа 2021 году в Токио состоится Олимпиада-2020. Игры пройдут без иностранных болельщиков. Граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая столицу.

Напомним, в Олимпийских играх будет участвовать команда беженцев, в которую входит 29 атлетов из 13 стран. Они представляют 12 видов спорта. Состав сборной утвердил Международный олимпийский комитет.