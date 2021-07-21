Стало відомо, де пройде Олімпіада 2032 року. Фото: ski.ru

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Літні Олімпійські ігри 2032 року пройдуть в Австралії. Ігри відбудуться в місті Брисбен — столиці східного австралійського штату Квінсленд.

Параолімпійські ігри відбудуться в австралійському місті Південно-Східний Квінсленд. Таким чином Австралія втретє прийматиме Олімпіаду і вдруге Параолімпіаду. Брісбен буде третім австралійським містом, яке прийматиме Ігри. У 1956 році Олімпіада пройшла у Мельбурні, а в 2000 році — у Сіднеї. Про це 21 липня повідомив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон, передає прес-служба уряду.

За словами політика, це рішення Міжнародного олімпійського комітету є історичним для Австралії, оскільки країна знає, як «провести успішні Ігри». На проведення Олімпіади-2032 також претендували Індонезія, Угорщина, Китай, Катар та Німеччина.

У 2024 році Олімпійські ігри пройдуть у Парижі, а 2028 року — у Лос-Анджелесі.

Як відомо, з 23 липня по 8 серпня 2021 року у Токіо відбудеться Олімпіада -2020. Ігри пройдуть без іноземних уболівальників. Громадян Японії також не допустять на заходи у шести японських префектурах, включаючи столицю.

Нагадаємо, в Олімпійських іграх братиме участь команда біженців, в яку входить 29 атлетів з 13 країн. Вони представляють 12 видів спорту. Склад збірної раніше затвердив Міжнародний олімпійський комітет.