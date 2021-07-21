РПЦ хоче заборонити лікарям пропонувати аборти

РПЦ. Фото: Фейсбук

https://racurs.ua/ua/n157732-rpc-hoche-zaboronyty-likaryam-proponuvaty-aborty.html

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Патріарх Кирило хоче заборонити лікарям і медпрацівникам пропонувати вагітній жінці зробити аборт.

Відповідний закон пропонують ухвалити на федеральному рівні в Росії. Про це йдеться в документі, опублікованому в середу на сайті РПЦ.

Також пропонується вивести аборти з системи медичної страховки — спочатку для жінок з доходом вище прожиткового мінімуму, потім для всіх випадків звернень жінок за їхнім бажанням.

У РПЦ також запропонували виплату для жінок при досягненні 12-го тижня вагітності та щомісячну допомогу з 12-го тижня вагітності до моменту виникнення права на отримання допомоги по вагітності та пологах.

Церква пропонує запровадити на федеральному рівні «коробку новонародженого» з набором предметів першої необхідності для догляду за дитиною. Також запропоновано збільшити розмір родового сертифіката на надання правової, психологічної та медико-соціальної допомоги жінкам, які опинилися у важкій життєвій ситуації в період вагітності.

Крім цього, учасники загальноцерковного з’їзду закликали ввести на рівні федерального закону норму про обов’язкові УЗД-візуалізації та прослуховуванні серцебиття плода для жінок, які виявили бажання зробити аборт.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Анджей Дуда, президент Польщі, вперше прокоментував протести в країні, які спалахнули після повної заборони абортів.