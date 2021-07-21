Дрони зганяють хмари над Дубаї задля зливи у 50-градусну спеку

https://racurs.ua/ua/n157731-drony-zganyaut-hmary-nad-dubayi-zadlya-zlyvy-u-50-gradusnu-speku-video.html

Ракурс

Дубаї за допомогою дронів почали боротися з аномальною спекою — безпілотники електричними розрядами зганяють хмари над мегаполісом, який потерпає від 50-градусної температури.

Дощ формується за допомогою технології, прилаштованої до дронів, мета якої — вразити хмари електричним струмом задля утворення опадів. Беспілотники залітають в хмари і вивільняють електричні заряди, пише Daily Mail.

Об'єднані Арабські Емірати — одна з найбільш посушливих країн на Землі, і цей метод допомагає збільшити щорічну кількість опадів.

Відео, опубліковане Національним центром метеорології ОАЕ, демонструє дію такого методу. Подібним чином ОАЕ створюють схожі на мусони зливи по всій країні. Зокрема, смуги дощу створюються на автомагістралях.

Джерело: Daily Mail.