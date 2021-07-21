Ціну на олію восени спрогнозували експерти

Ціни на олію восени можуть змінитися, фото: Agravery.com

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Ціна на олію може знизитися на початку осені, тож українцям не варто зараз робити відповідні запаси.

Річ у тім, що ціни на олію залежать від обсягів та якості врожаю соняшнику, збирання якого завершиться восени. Погодні ж умови цього року дають підстави сподіватися на гарний врожай. Про це повідомляє агентство УНІАН з посиланням на аналітика асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Світлану Литвин.

Погодні умови цього року дають привід сподіватися на гарний урожай, та й посівні площі під соняшником не зменшуються, — наголосила вона.

Ще одним фактором, який може посприяти зниженню ціни на олію, є зниження цін на олії на світовому ринку. Україна є одним з найбільших світових експортерів соняшникової олії, тому рівень світових цін значно впливає на ціни всередині країни.

Все це дає підстави сподіватися як мінімум на стабілізацію цін для українських споживачів, а то і їх зниження в районі 5−10%. Тому не варто робити запаси, — наголосила Литвин.



Ціна на соняшникову олію в Україні за рік значно зросла. За даними Держстату, у червні 2021 року соняшникова олія коштувала на 80% дорожче, ніж у червні 2020 року.

Джерело: УНІАН