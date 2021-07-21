Нову українську гвинтівку почали освоювати снайпери НГУ. Фото: «Думська»

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Нову гвинтівку UAR-10 виробництва української компанії «Зброяр» почали освоювати снайпери Національної гвардії України.

Заняття снайперів підрозділів НГУ, що дислокуються в Одеській області, пройшли на навчальному полігоні частини. Спочатку гвардійцям показали, як користуватися зброєю, а потім кожен зі снайперів відпрацював практичні навички стрільби на дистанцію до 450 м. Про це 22 липня повідомляє «Думська» із посиланням на прес-службу 11-ї окремої бригади охорони громадського порядку Нацгвардії.

У підрозділі пояснили, що самозарядна напівавтоматична снайперська гвинтівка UAR-10 — це варіант гвинтівки Z-10 під патрон 7,62×51 мм з магазином на десять патронів, прицільною планкою «Пікатінні» на кришці ствольної коробки, складними сошками, регульованим прикладом MagPul PRS і можливістю установки глушника звуку пострілів. Гвинтівку розробили на основі конструкції американської гвинтівки AR-10, український варіант прийняли на озброєння в 2018 році.

У даному зразку реалізовано вдале конструктивне рішення. За рахунок автоматики, заснованої на відведенні порохових газів, з’явилася можливість здійснювати до 21 пострілу в хвилину, — зазначають снайпери.

Нагадаємо, у червні українські військові вперше почали практичні стрільби по мішенях з протитанкових ракетних комплексів FGM-148 Javelin американського виробництва. Раніше стрільбу з «Джавелінів» курсанти проводили лише на тренажерах-емуляторах.

Джерело: «Думська»