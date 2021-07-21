Новую украинскую винтовку начали осваивать снайперы НГУ. Фото: «Думская»

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Новую винтовку UAR-10 производства украинской компании «Оружейник» начали осваивать снайперы Национальной гвардии Украины.

Занятия снайперов подразделений НГУ, дислоцирующихся в Одесской области, прошли на учебном полигоне части. Сначала гвардейцам показали, как пользоваться оружием, а затем каждый из снайперов отработал практические навыки стрельбы на дистанцию до 450 м. Об этом 22 июля сообщает «Думская» со ссылкой на пресс-службу 11-й отдельной бригады охраны общественного порядка Нацгвардии.

В подразделении пояснили, что самозарядная полуавтоматическая снайперская винтовка UAR-10 — это вариант винтовки Z-10 под патрон 7,62×51 мм с магазином на десять патронов, прицельной планкой «Пикатинни» на крышке ствольной коробки, складными сошками, регулируемым прикладом MagPul PRS и возможностью установки глушителя звука выстрелов. Винтовку разработали на основе конструкции американской винтовки AR-10, украинский вариант приняли на вооружение в 2018 году.

В данном образце реализовано удачное конструктивное решение. За счет автоматики, основанной на отводе пороховых газов, появилась возможность совершать до 21 выстрела в минуту, — отмечают снайперы.

Напомним, в июне украинские военные впервые начали практические стрельбы по мишеням из противотанковых ракетных комплексов FGM-148 Javelin американского производства. Ранее стрельбу из «Джавелинов» курсанты проводили только на тренажерах-эмуляторах.

Источник: «Думская»